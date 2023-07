Altro incendio a Parma: rogo in un campo a Vicomero

Ennesimo incendio nel nostro territorio. Un altro rogo si è infatti sviluppato nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 luglio a Vicomero, dove sono bruciate delle balle di fieno in un campo. Coinvolta un'imballatrice.

Le fiamme hanno avvolto il campo. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.



Nella tarda mattinata di mercoledì 5 luglio un altro rogo si era sviluppato a Pilastro, all'interno dei campi a ridosso della rotatoria in direzione Lesignano de Bagni.Erano da poco passate le ore 12 quando le fiamme hanno avvolto diversi metri quadrati di campi coltivati, distruggendoli. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Parma con l'autobotte. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.