Incendio a Fidenza, Arpae sul posto per il controllo degli inquinanti

Nel pomeriggio sabato 27 maggio 2023 si è sviluppato un incendio in un capannone della Monteplast, una ditta che produce materiale plastico a Fidenza. Le fiamme hanno causato anche il collasso dell’edificio. Il sindaco di Fidenza ha raccomandato di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall'incendio ed evitare di avvicinarsi e sostare all'esterno nelle aree prossime al rogo.

Arpae è stata immediatamente avvisata e i tecnici si sono recati sul posto per effettuare i rilievi degli inquinanti in aria. Sono state effettuate le prime misurazioni con strumentazione portatile (per quanto non sia stato possibile avvicinarsi troppo all’incendio), sono stati eseguiti campionamenti di aria in sacchi ed è stato installato un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine/furani. L’incendio è ancora in corso