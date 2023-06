Incendio a Sanguinaro, qualità dell'aria: l'Arpae non ha evidenziato variazioni

Dopo l'incendio in via don Milani, a Fontanellato, che produce bancali in legno (nuova produzione o rigenerazione di pallet usati). Le fiamme hanno coinvolto tutto il materiale stoccato nel piazzale stesso, oltre a un container di rifiuti indifferenziati e a un mezzo di trasporto presente.

I tecnici Arpae reperibili nel periodo notturno si sono recati sul posto, su attivazione dei Carabinieri, per i primi rilievi degli inquinanti in aria. Sono state effettuate misurazioni con la strumentazione portatile alla distanza di sicurezza nei pressi del piazzale e lungo via don Milani, con la rilevazione dei più comuni indicatori dei fumi di combustione. Non sono state riscontrate concentrazioni di inquinanti significative se non per i solventi SOV nelle immediate vicinanze dell'incendio. Sono stati eseguiti inoltre campionamenti istantanei di aria in sacche, le cui analisi saranno effettuate nelle prossime ore presso il Laboratorio multisito di Reggio Emilia di Arpae.