Paura a Borgonovo di Sissa Trecasali: incendio in un'abitazione

Paura nella serata di ieri, venerdì 23 luglio, all'interno di un'abitazione a Borgonovo di Sissa Trecasali. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno della casa, poco dopo le 21.30. Secondo le prime informazinoni le fiamme sarebbero partite dal solaio. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, due da Parma e due da Fidenza. Dalle 21.30 e fino a circa mezzanotte gli operatori del 115 hanno lavoratoro per spegnere l'incendio e per mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.