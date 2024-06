Incendio in un'abitazione di Traversetolo

Paura nel primo pomeriggio di sabato 8 giugno per un incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno di un'abitazione di Traversetolo. L'allarme è scattato verso le ore 15 in via del Popolo e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre agli operatori del 118: sono arrivate un'ambulanza e un'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo. Gli operatori del 115, arrivati sul posto con due squadre in pochi minuti, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo. Secondo le prime informazioni fortunatamente non ci sarebbero persone ferite o intossicate.

IN AGGIORNAMENTO