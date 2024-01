Paura in via Budellungo, fiamme in un'abitazione: mansarda avvolta dalle fiamme

Momenti di paura nella mattinata di giovedì 4 gennaio in via Budellungo, nella prima periferia di Parma. Verso le ore 11.20 è scattato l'allarme per un incendio all'interno di un'abitazione. La mansarda della casa è stata avvolta dalle fiamme: da quella zona usciva inoltre fumo molto denso. Dopo l'allarme alla sala operativa del 115 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma. Gli operatori hanno iniziato le operazione di spegnimento del rogo. In supporto alle tre squadre della caserma centrale - intervenute con un’autobotte, un’autoscala e un carro aria - anche una squadra del distaccamento di Sant'Ilario d'Enza. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato danni al tetto e alla parte sottostante.