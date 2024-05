Incendio al Sal Leonardo, intervengono i vigili del fuoco

Allarme nel quartiere San Leonardo stamattina. Un incendio è infatti scoppiato nella zona commerciale stamattina poco prima delle 9. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di valutare la situazione e spegnere le fiamme. L'incendio ha riguardato la zona in cui si trovano alcuni supermercati e locali. Non si conoscono al momento le cause anche se dalle primissime informazioni, tutte da accertare e verificare, sembra che la causa principale sia da attribuire a un corto circuito. Ma si tratta di ipotesi al momento.