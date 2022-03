Paura a Calestano: fiamme nella notte in un appartamento

Paura nella notte a Calestano per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento in paese. Per cause in corso di acceramento le fiamme sono divampate a partire da uno delle stanze dell'abitazione. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati, nel giro di pochi minuti, alcune squadre dei vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno lavorato alcune ore per spegnere il rogo ed hanno riportato la situazione alla normalità. Secondo le prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito. Le cause dell'incendio, forse dovuto al malfunzionamento dell'impianto elettrico, sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.