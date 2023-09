Incendio in via Naviglia: appartamento distrutto dalle fiamme

Un grosso incendio, avvenuto a partire dalle ore 23 della serata di sabato 2 settembre, ha provocato la distruzione di un appartamento in via Naviglia, nella zona tra via Mantova e via Burla a Parma. L'allarme è scattato poco prima delle 23: sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato durante la notte per spegnere le fiamme. Nessuna persona era presente all'interno dell'appartamento al momento dell'incendio. Era presente un cane che è rimasto ferito. Fortunatamente non è deceduto come risultava dalle primissime informazioni. Le cause dell'incendio sono in corso di ricostruzione da parte degli inquirenti.