Paura in viale Caprera, incendio in un appartamento: i vigili del fuoco spengono le fiamme

L'allarme è scattato nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 marzo. Tanta paura in viale Caprera a Parma. Dopo le due di notte infatti si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento, per cause in corso di accertamento. Gli operatori del 115 sono arrivati dalla caserma di via Chiavari con due squadre ed hanno spento il rogo, che si è propagato a partire da alcune fiamme in una stanza dell'abitazione. L'incendio si è poi esteso anche ad alcune altre zone dell'appartamento. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.

IN AGGIORNAMENTO