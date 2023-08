Auto distrutta dalle fiamme nell'area di servizio dell'A1

Nella mattinata di oggi, martedì 15 agosto si è verificato un incendio all'interno dell'area di servizio Cortile San Martino, lungo l'autostrada A1. Un'auto ha infatti preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre era parcheggiata proprio nella zona di sosta. Non è chiaro cosa abbia generato il rogo, spento dai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto, partendo dalla caserma di via Chiavari, in pochi minuti. L'intervento ha previsto anche la messa in sicurezza dell'area dell'incendio. Il conducente non è rimasto ferito: è risultato infatti illeso.