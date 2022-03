Auto in fiamme tra via Venezia e via Paradigna: tangenziale chiusa e traffico in tilt

Tangenziale nord chiusa al traffico a causa dell'incendio di un'auto. Il mezzo, una Golf, ha preso fuoco per cause in corso di accertamernto intorno alle 11 di oggi giovedì 31 marzo, tra le uscite di via Venezia e via Paradigna, in direzione Piacenza. Nessun ferito ma caos e disagi alla circolazione: per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, il tratto di tangenziale è stato momentaneamente chiuso causando lunghe code verso Piacenza. Gli operatori del 115 sono intervenuti sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. In seguito all'incendio, le cui cause sono in corso di ricostruzione, si è generata un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico in zona. La tangenziale è stata chiusa in corrispondenza dell'uscita di via Venezia.