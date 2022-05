Auto prende fuoco in via Colombo: il conducente scende appena in tempo

Nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 20 maggio, attimi di paura in via Colombo a Parma. Un'auto ha infatti preso fuoco mentre stava percorrendo la strada. Il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i vigili del fuoco di Parma che hanno spento le fiamme e riportato la situazione alla normalità. Gli operatori del 115 sono intervenuti e hanno lavorato per più di un'ora per domare l'incendio. Le cause del rogo sono in corso di ricostruzione. La persona alla guida del mezzo non ha riportato ferite.