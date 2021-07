Paura in viale Fratti: auto distrutta dalle fiamme vicino al distributore di benzina

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, in viale Fratti. Per cause in corso di accertamento, infatti, un'auto, che si trovava parcheggiata nei pressi di un distributore di benzina, ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il mezzo e lo hanno completamente distrutto. Sul posto sono arrivati - in pochi minuti - i vigili del fuoco che hanno spendo l'incendio ed hanno messo in sicurezza l'area.