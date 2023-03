Prendono fuoco alcuni balloni di fieno in un campo: intervento dei vigili del fuoco a Mezzani

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo si è sviluppato un incendio all'interno di un campo nel territorio del comune di Sorbolo Mezzani. La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco poco prima di mezzanotte. Sul posto sono arrivate due squadre, partite dalla caserma di via Chiavari: gli operatori del 115 hanno lavorato fino alle ore 2 per spegnere il rogo, che si era sviluppato a partire da alcuni balloni di fieno, e per mettere in sicurezza l'ara.