Fumo nel mulino della Barilla: i vigili del fuoco in azione nella notte dopo l'incendio di ieri

Dopo l'incendio, che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, 6 maggio, a causa del surriscaldamento di un impianto all'interno del mulino della Barilla i vigili del fuoco di Parma e di Fidenza sono tornati, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 maggio, all'interno dell'azienda. In un primo momento sembrava che l'incendio fosse stato risolto. Verso le ore 3, invece, gli operatori sono tornati per verificare la situazione, visto che è stata segnalata la presenza di fumo all'interno degli stessi locali nei quali si era verificato il rogo.

Tre squadre del 115 si sono quindi portate all'interno della Barilla per un sopralluogo e per mettere in sicurezza l'area, evitando così che si potesse generare un nuovo incendio, pericoloso per la struttura e per gli impianti produttivi dell'azienda. Secondo le prime informazioni non si sono verificati danni a persone o cose: i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime ore di stamattina con una sola squadra, rimasta sul posto fino dopo le ore 9.