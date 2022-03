A fuoco i boschi di Varano de' Melegari: proseguono i lanci d'acqua dall'elicottero

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato ieri, giovedì 24 marzo, in un'area boschiva in località Lusignani, nel comune di Varano dè Melegari. I vigili del fuoco di Fidenza e di Borgotaro sono sul posto anche oggi con due squadre di terra e l'elicottero del reparto volo di Bologna, che sta effettuando scanci d'acqua sull'area. L'incendio è divampato ieri ed ha completamente bruciato una rimessa di macchine agricole. Gli operatori del 115 hanno lavorato per tutta la giornata di ieri con l'elicottero e gli interventi di terra. Oggi stanno cercando di circoscrivere le fiamme con l'utilizzo massiccio dell'elicottero di Bologna.

