Roccabianca: fiamme nella notte in una cabina elettrica

Paura nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 giugno a Roccabianca per un incendio che si è sviluppato all'interno di una cabina elettrica. Per cause in corso di accertamento, infatti, le fiamme hanno avvolto la struttura, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Fidenza: gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'incendio.