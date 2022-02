Camion in fiamme sulla A15 tra Berceto e Pontremoli: code di chilometri e tratto chiuso

Camion in fiamme oggi pomeriggio intorno alle 14 tra gli svincoli di Berceto e Pontremoli, in direzione di La Spezia, sulla A15 al chilometro 63. In Autocisa sono arrivati immediatamente squadre e mezzi dei vigili del fuoco di Parma, Borgotaro e Aulla. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale. Il tratto è stato momentaneamente chiuso, e questo ha creato disagi e code lunghe diversi chilometri. Nessuna persona è rimasta ferita.

L'autoarticolato che ha preso fuoco trasportava sacchi di cemento. Sul posto sono arrivare due squadre del Comando di Parma e due del Comando di La Spezia con due autopompaserbatoio e due autobotti