Paura a Corcagnano, tir in fiamme: camionista scende appena in tempo

Momenti di paura nella mattinata di oggi, sabato 13 agosto, a Corcagnano lungo la strada Massese per un autotreno che ha preso fuoco. Secondo le prime informazioni alle ore 8 il conducente del mezzo pesante, che stava percorrendo la strada provinciale in direzione Langhirano, si è accorto del malfunzionamento del mezzo ed ha accostato. Poco dopo il tir ha preso fuoco: le fiamme hanno completamente distrutto la cabina. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

La strada statale 665 “Massese” è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 9,400, a Corcagnano (PR), per la presenza di un mezzo pesante in fiamme. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile