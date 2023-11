Incendio in un'abitazione a Castellina di Soragna: una persona ustionata in ospedale

Nella nottata tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre si è verificato un grave incendio all'interno di un'abitazione a Castellina di Soragna. Le fiamme hanno avvolto l'edificio per cause in corso di accertamento. In conseguenza del rogo una persona è rimasta ustionata ed è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. Le ferite riportate sarebbero di media gravità. Sul posto i vigili del fuoco con una squadra, le ambulanze e i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato i primi approfondimenti per ricostruire le cause del rogo. Secondo le prime informazioni l'incendio si sarebbe sviluppato a partire da una stufa.