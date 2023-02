Fornovo, scoppia una stufa: le fiamme distruggono un appartamento

Tanta paura in centro a Fornovo nella serata di giovedì 9 febbraio. Erano da poco passate le ore 23 quando all'improvviso alcuni residenti hanno sentito il suono di un'esplosione. Dopo pochi istanti l'abitazione dalla quale proveniva il botto ha preso fuoco: le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'edificio.

In pochi minuti sono arrivati sul posto le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio dopo un lavoro di circa due ore. Sul posto due squadre di operatori del 115. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti ma le persone che vivevano nella casa risultano sfollate. L'edificio, dopo il rogo, è infatti risultato inagibile. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area: secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una stufa. Dal primo scoppio le fiamme si sarebbero propagate ad alcune stanze dell'abitazione.