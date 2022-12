Incendio in un'abitazione di Traversetolo: fiamme dalla canna fumaria alle travi del tetto

Un incendio si è sviluppato nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 dicembre all'interno di un'abitazione di Traversetolo, in via Sandro Pertini. Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dalla canna fumaria per poi propagarsi anche alle travi del tetto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuooco che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Gli operatori del 115 sono intervenuti con una squadra, più una di supporto per gestire le operazioni di spegnimento. Le cause del rogo sono in corso di accertamento: secondo le prime verifiche sarebbe stata la canna fumaria a prendere fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto fino alle prime ore della mattinata del 14 dicembre.