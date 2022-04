Calestano: a fuoco il tetto di un'abitazione a Vallerano

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 14 aprile, a Vallerano, frazione del comune di Calestano. Per cause in corso di accertamento il tetto di un'abitazione ha preso fuoco. In pochi minuti le fiamme si sono estese alla parte superiore della casa. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i vigili del fuoco da Parma e da Langhirano: in tutto tre squadre con tre mezzi d'appoggio. Gli operatori del 115 hanno lavorato fino a notte inoltrata per spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità. Non sono ancora chiare le cause del rogo, che potrebbe essersi generato forse a causa di un cortocircuito.