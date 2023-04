Incendio in un casolare disabitato a Baganzola: nube di fumo visibile dall'autostrada

Nella mattinata di martedì 11 aprile si è sviluppato un incendio che ha avvolto un casolare disabitato a Baganzola, in via Giberti. La nube di fumo che si è generata in seguito al rogo è stata vista da numerosi automobilisti che stavano percorrendo l'autostrada A1 e la via Emilia. Dalla caserma di via Chiavari sono partite due squadre dei vigili del fuoco. Arrivati sul posto gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.