Paura a Ronco Campo Canneto, incendio in un condominio: sette famiglie sfollate

I tetti di almeno tre appartamenti all'interno di un condominio in strada Bertolotta a Ronco Campo Canneto sono stati avvolti dalle fiamme nel pomeriggio di ieri, sabato 19 marzo, per cause in corso di accertamento. La colonna di fumo era visibile a distanza e molti cittadini si sono accorti del rogo. Sono partite le chiamate ai vigili del fuoco che, in pochi minuti, si sono portati sul posto. Gli operatori del 115 hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sette famiglie, che vivono all'interno delle abitazioni sono sfollate.