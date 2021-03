Grosso incendio all'ex-Copador: a fuoco la torre di raffreddamento

Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 marzo, all'interno dello stabilimento Mutti Spa di Collecchio, l'ex Copador. Un grosso incendio si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, a partire dalla torre di raffreddamento. Al momento dell'incendio erano in corso lavori di saldatura.

La torre di raffreddamento è una struttura di nuova costruzione: è proprio qui che le fiamme si sarebbero sviluppate. Poco prima dell'incendio alcuni addetti stavano eseguendo lavori di saldatura. Le cause certe del rogo tuttavia sono in corso di approfondimento. Sul posto sette unità dei Vigili del Fuoco di Parma: una prima squadra è arrivata sul posto alle ore 16 mentre la seconda - di appoggio - poco più tardi. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area dopo poco più di un'ora di lavoro.