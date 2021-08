Il giallo del capannone in fiamme: a fuoco pneumatici e auto

Rogo nella notte all'interno dello stabilimento Specialgomme di via Emilia Ovest. La polizia ha sequestrato l'area: indagini in corso

È giallo in via Emilia Ovest per il capannone che, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 agosto, è stato avvolto dalle fiamme. Non si conoscono ancora le cose del rogo ma la polizia ha sequestrato l'area e sta indagando. Il rogo potrebbe essere di natura dolosa.

Incendio nel capannone di un gommista in via Emilia Ovest

Era da poco passata mezzanotte quando, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato il rogo, che ha avvolto tantissimi pneumatici e alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. L'allarme è scattato prima di mezzanotte e mezza e sul posto sono arrivate cinque squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Anche nella mattinata di oggi, venerdì 13 agosto, gli operatori del 115 sono sul posto.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento: secondo le prime informazioni il fuoco avrebbe distrutto buona parte del capannone. Nella notte le fiamme si sono levate molto alte e tanti residenti hanno visto l'incendio ed hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sul posto alcuni poliziotti delle Volanti della Questura di Parna e la Digos, che avrebbe posto sotto sequestro l'area.