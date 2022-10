Paura nella notte in via Imbriani: incendi dolosi contro un ristorante e una macelleria

Grande paura nella notte in via Imbriani a Parma, nel cuore del quartiere Oltretorrente. Due incendi, di probabile origine dolosa, hanno colpito due esercizi commerciali, una macelleria etnica e il ristorante Da Beppe, che si trovano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro ma non sono adiacenti. Erano da poco passate le ore due della notte tra giovedì 6 e venerdì 7 ottobre quando una o più persone, non ancora identificate, hanno appiccato il fuoco all'esterno dei due locali, che si trovano rispettivamente al civico 37 e al civico 51, nello stesso lato di via Imbriani ma a qualche metro di distanza.

I residenti, che hanno visto le fiamme dalle finestre, hanno chiamato i vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti. L'intervento degli operatori del 115 ha permesso di limitare i danni. Secondo le prime informazioni infatti le fiamme avrebbe danneggiato un tendone e annerito alcune vetrine. Ora è caccia ai responsabili. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Questura di Parma che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato subito le indagini.

Gli uomini della Squadra Mobile stanno lavorando in queste ore per dare un volto ai responsabili. Si indaga a 360 gradi, non escludendo nessuna pista investigativa. Potrebbe essere stato un attacco mirato ai due locali o un gesto di vandalismo: le immagini delle telecamere, visionate nella mattinata dagli inquirenti, potrebbero contenere alcuni elementi importanti per lo sviluppo delle indagini.