Le testimonianze choc, mamme in lacrime: "Siamo scappate dal negozio con i nostri figli"

"Siamo scappate con i nostri bambini dal negozio in fiamme. Siamo corse fuori prima che l'edificio prendesse fuoco, abbiamo sentito i primi scoppi e abbiamo visto le fiamme". È questa la testimonianza raccolta da ParmaToday.it, la voce di due donne che si trovavano nel negozio Bimbo Store, adiacente al centro commerciale Happy Home che nel pomeriggio di giovedì 27 aprile ha preso fuoco per cause ancora in corso d'accertamento. Mentre il rogo divorava il deposito di bancali del negozio Happy Home, in via Emilio Lepido, diverse persone si davano alla fuga dal negozio adiacente, Bimbo Store.

Tra le prime a uscire dal negozio due donne in lacrime. Sono state invitate dalle commesse a uscire rapidamente dallo stabile, il loro unico pensiero era quello di mettere in salvo i loro bambini prima che le fiamme avvolgessero l'edificio. In quello che sembrava essere un pomeriggio tranquillo, erano entrate per fare compere prima che rimanessero coinvolte nell'incendio, fortunatamente, senza conseguenze. Tanta paura: "Ci hanno detto di scappare, abbiamo sentito le esplosioni e siamo scappate - hanno detto in lacrime all'uscita dal negozio -". Sul posto anche il sindaco di Parma, Michele Guerra. I veicoli possono transitare solamente sull'anello della tangenziale.