Incendio all'Euro Torri: in fiamme un deposito di rifiuti

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 18 aprile, nei pressi del centro commerciale Euro Torri di Parma. Per cause in corso di accertamento si sono sviluppate all'interno di un deposito di rifiuti che si trova in uno spazio adiacente ad una scala esterna. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati danni alle strutture del centro commerciale.