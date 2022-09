Via del Prato, fiamme del convento di San Francesco: tre intossicati

Nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 13 settembre, si è sviluppato un incendio all'interno del convento di San Francesco in via del Prato a Parma, dove vivono i frati minori conventuali.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari. Gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere le fiamme. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme si siano sviluppate a partire da una libreria, per poi estendersi.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Parma. Secondo le prime informazioni tre persone sarebbero rimaste lievemente intossicate.