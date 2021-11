San Polo Torrile: nella notte fiamme in una fabbrica di compensati

Alle 4 della nottata tra venerdì 19 e sabato 20 novembre è scoppiato un incendio all'interno di una fabbrica di compensati a San Polo di Torrile. Le cause del rogo - che si sarebbe generato a partire da un impianto esterno - sono al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Parma con altre due squadre in appoggio con autoscale e autobotte. Da Reggio Emilia e da Piacenza sono arrivate altre due squadre di rinforzo. Gli operatori del 115 hanno lavorato per diverse ore per spegnere l'incendio.