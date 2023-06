Grosso incendio in un fienile di Marano: in fiamme centinaia di balloni di fieno

Un grosso incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, all'interno di un fienile a Marano, nella zona di strada Osteria Fochi, nel comune di Parma. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate verso le ore 17 a partire da alcuni balloni di fieno, stoccati all'interno della struttura. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari di Parma con diversi mezzi. Gli operatori del 115 stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

IN AGGIORNAMENTO