Incendio nella notte in un fienile di Ozzano Taro: i vigili del fuoco spengono l'incendio

Nella notte tra domenica 25 e lunedì' 26 settembre si è sviluppato un incendio all'interno di un fienile ad Ozzano Taro, in strada vicinale del Mindollo. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che verso le tre di notte hanno iniziato a lavorare per spegnere le fiamme che si sono sviluppate per cause in corso di accertamento.