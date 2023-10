Torrile, nella notte a fuoco tre tensostrutture con 3 mila balloni di fieno

Un grosso incendio si è sviluppato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre all'interno di un fienile a Torrile. L'allarme è scattato verso l'una. L'incendio ha coinvolto tre tensostrutture con circa 3 mila balloni di fieno. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco di Parma con i mezzi, oltre ad alcune pattuglie dei carabinieri.

Secondo le prime informazioni il rogo avrebbe coinvolto solo i balloni di fieno e non avrebbe interessato le strutture adiacenti e i macchinari presenti all'interno dell'azienda agricola. Gli operatori del 115 stanno lavorando anche nelle prime ore della mattinata di domenica 15 ottobre per spegnere definitivamente le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Non si è registrato nemmeno nessun danno a terzi e si escludono problemi per la salute pubblica. L'azienda ha subito un danno ingente. I carabinieri sono al lavoro per stabilire le cause del rogo: al momento si esclude il dolo.