Soragna, incendio in un'azienda di verniciatura: le fiamme distruggono un camion

Nel pomeriggio di domenica 15 ottobre, verso le ore 18, si è verificato un incendio all'interno di un'azienda che si occupa di verniciature industriali nella zona industriale di Soragna, l'Emiliana Verniciature.

Secondo le prime inforrmazioni le fiamme avrebbero avvolto e completamente distrutto un furgone, che si trovava parcheggiato all'interno del cortile. Il rogo si sarebbe generato a partire dagli pneumatici del veicolo. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco con i mezzi e le ambulanze di Fidenza e di Soragna. Gli operatori del 115 sono riusciti a contenere l'incendio e frtunatamente non ha coinvolto i solventi che si trovano all'interno del capannone dell'azienda.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area in meno di un'ora. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire le cause dell'incendio. Per ora si esclude la pista dolosa.