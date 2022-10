San Secondo, spengono l'incendio ma trovano la droga nascosta nel garage: 34enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di San Secondo Parmense ed i Vigili del Fuoco di Parma intervengono per spegnere un incendio in un garage, ma scovano

diversi grammi di marjuana e tutto il necessario per la lavorazione e l’utilizzo (grinder, bong, cartine). È accaduto nel tardo pomeriggio del 10 ottobre, intorno alle 18.30 quando, i soccorsi, sono stati chiamati ad intervenire presso un condominio, per un rogo o meglio, un principio di incendio, divampato in uno dei garage.

Le fiamme si erano sprigionate a causa dell’incendio di un secchio di plastica ma, quando i soccorritori sono riusciti a forzare la basculante e a far uscire il denso fumo è stata effettuata la scoperta: all’interno vi erano barattoli di marijuana e tutto il necessario per la lavorazione e l’utilizzo dello stupefacente. Nel corso dei controlli è stato sequestrato anche un bilancino di precisione. Gli immediati accertamenti da parte della pattuglia, per individuare l’utilizzatore del garage, hanno condotto ad un 34enne di San Secondo Parmense denunciato, per detezione ai fini di spaccio, alla Procura di Parma