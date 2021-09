Paura in via delle Terme a Tabiano: fiamme all'interno di un albergo

Un incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre, all'interno di un hotel a Tabiano di Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 17 in via delle Terme: il rogo ha coinvolto il piano terra e si stava propagando anche alle altre stanze dell'albergo. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere l'incendio. Sul posto anche l'ambulanza infermieristica della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore Terme. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero ospiti all'interno della struttura, che risulterebbe quindi vuota. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale.

IN AGGIORNAMENTO