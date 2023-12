Incendio in strada Baganzola, 15 gli appartamenti devastati dalle fiamme

Un grosso incendio si è sviluppato sul tetto di una palazzina a 3 piani in strada Baganzola, nei pressi della palazzina ex Amnu. Sul posto ci sono 3 squadre dei vigili del fuoco partiti da via Chiavari con le autobotti per domare le fiamme. Evacuate le famiglie che abitano all'interno della palazzina, scese in strada. Sul posto anche la polizia. Si lavora risalire alle cause che hanno scaturito il rogo. Sono 15 gli appartamenti resi inagibili dalle fiamme che si sono propagate.

La testimonianza di un condomino: "Mia moglie ha sentito scricchiolare quando è andata su a prendere un giubbotto per mio nipote. Le cause? Nessuno sa nulla, è ancora troppo presto"