Incendio in un condominio di via Olivieri: due intossicati

Incendio in via Olivieri, dove l'allarme è scattato poco dopo le 8:00. Nella zona di via Buffolara, l'interno di un appartamento al quinto piano di una palazzina al civico 11, si è riempito di fumo. Due persone sono rimaste intossicate e trasportate al Maggiore, in condizioni di media gravità. Coinvolti sette mezzi dei vigili del fuoco sul posto, una Volante della polizia e due ambulanze.

