Incendio in via Lepido, prime conferme: sarebbero stati alcuni bambini a dare vita al rogo

Ulteriori dettagli emergono sul rogo di via Emilio Lepido. E l'ipotesi di alcuni bambini che stavano giocando con degli accendini sembrerebbe adesso confermata. Sarebbero stati infatti alcuni minorenni a dare vita all'incendio che, giovedì scorso, ha completamente distrutto un market cinese nella zona est di Parma. A indicare questa come causa delle fiamme, sarebbe stata una donna che - come riporta la "Gazzetta di Parma" - avrebbe riferito alle forze dell'ordine della responsabilità dei propri figli minorenni nella genesi del rogo. L'ipotesi che ad appiccare l'incendio potessero essere stati dei bambini, era iniziata a circolare subito dopo il divampare delle fiamme, quando avevano preso corpo le voci di alcuni ragazzini intenti a giocare con degli accendini. Voci che potrebbero essere giunte anche all'attenzione della donna che, a quel punto, si sarebbe recata dalle forze dell'ordine per raccontare l'accaduto.