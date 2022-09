Fiamme a Lostello nel parco Cittadella: due squadre dei vigili del fuoco spengono l'incendio

Nella tarda serata di ieri, martedì 20 settembre, si è sviluppato un incendio a Lostello, all'interno del parco Cittadella. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero generate, per cause in corso di approfondimento, da uno dei locali interni. L'allarme al 115 è scattato da subito e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Parma, partite dalla caserma di via Chiavari. Le operazioni di spegnimento del rogo, che fortunatamente non ha provocato feriti, sono durate circa due ore. L'incendio potrebbe essere stato generato da un cortocircuito.