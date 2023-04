VIDEO - Via Emilio Lepido, grosso incendio in un'attività commerciale

Grosso incendio in via Emilia Est, all'altezza della tangenziale in via Emilio Lepido, poco prima della rotonda. Una intensa nube di fumo nero è visibile dalla strada: l'incendio è scoppiato all'interno di un negozio Happy Home. Fiamme all'interno del magazzino, con pericolo di scoppio e diversi disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono sul posto per cercare di domare le fiamme che avrebbero causato già incendi danni all'attività.