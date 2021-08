Borgotaro, grosso incendio alla Oppimiti: colonna di fumo altissima

Le fiamme hanno avvolto l'azienda che ricicla materiale plastico: il consiglio per chi abita nella zona è di non aprire le finestre

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 agosto, si è sviluppato un grosso incendio all'interno dell'azienda di smaltimento di rifiuti plastici Oppimiti in località Piani di Tiedoli, nella periferia di Borgotaro.

L'allarme è scattato alle 6.30: il rogo ha provocato una colonna di fumo altissima visibile anche ad una certa distanza e da tutta la vallata. I residenti, oltre al fumo, hanno sentito anche un forte odore di bruciato.

Il sindaco di Borgotaro, Diego Rossi, invita la cittadinanza a tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Per ora è stata chiusa la piscina e sospeso il mercato settimanale.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Borgotaro e di Parma. Sono in corso le indagini per ricostruire le prime fasi dell'incendio e per stabilire le cause del rogo. È il terzo incendio in 11 anni alla Oppimiti.

Chiusa la statale Del Colle di Cento Croci

Sulla strada statale 523 'Del Colle di Cento Croci' il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni dal km 27,500 al km 29,500 a Borgo Val di Taro (Parma) per consentire le operazioni di spegnimento di un incendio.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.