L'ordinanza del sindaco dopo il rogo in via Emilio Lepido: "Divieto di raccolta di frutta e verdura e invito a non frequentare l'area"

"Divieto per le prossime 24 ore di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli dei terreni circostanti all'area interessata dall'incendio" divampato ieri, 27 aprile, intorno alle 17 nella zona commerciale situata in via Emilio Lepido. E ancora: "Divieto di pascolo e razzolamento degli animali e divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area interessata dall’incendio". Poi: l'invito per i cittadini "a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi e di evitare spostamenti e frequentazioni dell'area interessata dall'incendio, se non per ragioni urgenti".

Sono questi i punti salienti dell'ordinanza emessa ieri sera dal sindaco di Parma, Michele Guerra, dopo il rogo che ha distrutto un capannone in via Emilio Lepido.