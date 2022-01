Paura all'Ospedale Maggiore: fiamme nel cantiere del nuovo centro oncologico

Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda serata di sabato 22 gennaio nell'area dell'Ospedale Maggiore di Parma. Per cause in corso di accertamento dopo le ore 23 si è generato un rogo all'interno del cantiere per la costruzione del nuovo centro oncologico, di fianco al pronto soccorso, in via Abbeveratoia. Le fiamme, che si sono levate alte dalle fondamenta dell'edificio, hanno messo in allarme i lavoratori e i pazienti dell'area medica dell'ospedale. La prima pietra del cantiere per il nuovo centro oncologico, che si svilupperà su dei piani e che occuperà una superficie di 9 mila metri quadrati, è stata posata nel febbraio del 2021.

INCENDIO ALL'OSPEDALE MAGGIORE: IL VIDEO

Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco di Parma che sono riusciti a spegnere l'incendio prima che si esapndesse ad altre aree dell'ospedale. I poliziotti delle volanti, i carabinieri e gli agenti della polizia locale sono arrivati nell'area dell'incendio per fare un sopralluogo: sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio l'episodio. Le cause del rogo infatti non sono ancora state accertate con esattezza.

Oltre ad un primo incendio, quello più visibile, ci sarebbe stato anche un secondo incendio, di minore intensità, poi spento dagli operatori del 115. Nessuna persona è rimasta ferita o inrissicata durante l'incendio, che ha causato il danneggiamento di un'auto, parcheggiata di fianco all'ingresso del pronto soccorso.