Strada Martinella, incendio nella notte in un'abitazione: 7 persone intossicate

Tanta paura nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre in strada Martinella a Parma. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di una palazzina. Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 3.30. Secondo le prime informazioni sette persone, che si trovavano all'interno del condominio, sono rimaste intossicate e sono state soccorse dagli operatori del 118 di Parma. E' molto probabile, vista l'ora, che tutti stessero dormendo: i residenti sono stati sorpresi nel sonno

L'intervento di spegnimento della fiamme, durato diverse ore, è stato portato avanti da due squadre dei vigili del fuoco, che si sono recate sul posto con alcuni mezzi. Le persone che si trovavano all'interno dell'edificio sono state ricoverate al pronto soccorso per accertamenti: tutti hanno riportato, fortunatamente, ferite lievi e non sono in pericolo di vita. Sono in corso approfondimenti in merito alle cause del rogo.