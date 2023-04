Fiamme in una palazzina di via Rismondo: paura e abitanti evacuati

Fiamme, nel tardo pomeriggio di sabato 29 aprile, all'interno di una palazzina di via Rismondo a Parma, nel quartiere Oltretorrente. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio a partire da una cantina. Le fiamme si sono poi propagate ad alcuni appartamenti. Fortunatamente tutte le persone che si trovavano all'interno dell'edificio sono evacuate e si sono messe in salvo. Sul posto i vigili del fuoco, oltre alla polizia. Gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere le fiamme.