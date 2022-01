Paura in via Usiglio, incendio in un palazzina: condomini intossicati

Nella serata di ieri, mercoledì 5 gennaio, si è sviluppato un grosso incendio - per cause in corso di accertamento - all'interno di una palazzina in via Usiglio a Parma. Alcune squadre dei vigili del fuoco - in tutto 14 unità - sono intervenute al civico 7 per spegnere le fiamme che sarebbero partite da un contatore elettrico. Il rogo è divampato verso le ore 21: gli operatori del 115 sono riusciti a metterre in sicurezza l'area verso le ore 23.

I residenti sono stati fatti evacuare per precauzione: sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso alcuni condomini, rimasti intossicati a causa del fumo che ha avvolto, in pochi minuti, alcune aree del condominio ed alcuni appartamenti. Secondo le prime informazioni le persone trasportate al pronto soccorso per accertamenti non sarebbero in gravi condizioni di salute.